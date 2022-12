Alfonso Signorini la combina grossa | Terremoto dopo la diretta | “Il mio avvocato ha già scritto una lettera”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il conduttorescatena il caos:il comunicato in, arriva la reazione sui social. Durante l’ultima puntata del “GF Vip 7”, andata in onda da poche ore,ha convocato urgentemente il giornalista Attilio Romita.(fonte youtube)L’ex mezzobusto RAI ha trascorso giorni di pesante incertezza: la sua compagna Mimma Fusco, infatti, ha malamente reagito alle immagini che ritraevano il fidanzato in atteggiamenti ambigui con la soubrette Sarah Altobello. Attilio Romita aveva addirittura confidato ad Antonino Spinalbese di desiderare un rendez-vous infuocato con Sarah nel mini van situato in giardino. Mimma Fusco ha prontamente replicato pubblicamente sui social, con gran sostegno da parte degli ...

La situazione ha costretto immediatamentead intervenire per prendere i dovuti provvedimenti. Ma ovviamente non mancano le liti tra i coinquilini, visto che la posta in gioco si fa ...Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, sabato 17 dicembre su Canale 5 , il conduttoreaveva informato Attilio Romita che la sua compagna, Mymma Fusco aveva fatto recapitare per lui una lettera . La situazione tra l'ex volto del Tg1 e la compagna era degenerata a ... Il chiarimento di Alfonso Signorini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 La lettera inviata dall’avvocato di Mimma Fusco ad Attilio Romita attraverso il Grande Fratello Vip ha causato una grande confusione. Con un post ...Nella puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda ieri sera, sabato 17 dicembre, su Canale 5, Mimma Fusco ha sbottato pesantemente contro gli autori del programma. A risponderle per le rime c ...