Albo d’oro Mondiale per Club volley | Conegliano vince il terzo titolo | terzo sigillo per le squadre italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha vinto ilper2022 difemminile, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena ad Antalyab (Turchia). Le Pantere hanno conquistato il secondoiridato della loro storia dopo quello del 2019. Una squadra italiana è sul trono del Pianeta pallavolistico per la terza volta nella storia, nel 1992 ci era riuscita anche la Teodora Ravenna. Di seguito l’delperdifemminile.femminile,ilper! Haak demolisce Egonu nello scontro direttoPER ...