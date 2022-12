Albiceleste campione del mondo | la reazione della stampa argentina | “La felicità di un paese”

(Di domenica 18 dicembre 2022) “La felicidad de un Pais.campeon”, ovvero “La felicita’ di un”. Apre così il “Clarin” dopo il trionfo mondiale dell’ai rigori contro la Francia. “Somos Campeones del Mundo. Agrgentina le gano’ por penals a Francia y la Copa la levanta Messi, el meyor. Vamos“, ovvero “L’batte la Francia ai rigori e la Coppa viene alzata da Messi, il migliore. Andiamo”, scrive “Ole'”. Infine, su “La Nation”: “CAMPEONES DEL MUNDO! Lade Messi toca el cielo en Qatar”, ovvero “CAMPIONI DEL! Ladi Messi tocca il cielo in Qatar”. SportFace.

Sport Mediaset

... errori di Koman e Tchouameni per i Bleus e penalty decisivo di Montiel L'Argentina èdel mondo al termine di una delle finali più emozionanti di sempre , decisa ai rigori. L'si ...Argentina di Messidel Mondo: battuta la Francia di un super Mbappè Argentinadel mondo per la terza volta nella sua storia (a 36 anni dal trionfo di Messico '86), ...l'. Ma ... Mondiali 2022: Argentina-Francia 7-5 (dcr), l'Albiceleste è campione del mondo - Sportmediaset Il fuoriclasse dell'albiceleste tracina la Selection al 3° titolo della storia: ko la Francia di uno splendido Mbappè (tripletta) ai rigori ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...