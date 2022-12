Aia | si è dimesso il presidente Alfredo Trentalange

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ildell’Aia,, ha rassegnato le proprie dimissioni. A renderlo noto è stata proprio l’Aia attraverso un comunicato ufficiale. “ha rassegnato le dimissioni dalla carica didell’Associazione Italiana Arbitri – si legge – Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell’AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta“. Nei giorni scorsi l’ex numero uno degli arbitri era stato sentito dalla procura Figc che lo aveva deferito per il caso D’Onofrio. E ancora una volta aveva ribadito che non aveva nessuna intenzione di dimettersi. Nella giornata di domani è previsto un Consiglio Federale della Figc con all’ordine del giorno ‘provvedimenti per la ...

... Giuseppe Chinè , sulla vicenda del procuratore dell'Rosario d'Onofrio , in cui sarebbero ... Trentalange aveva detto che non si sarebbe. Tra i legali citati, anche il figlio del Presidente ...... ha nominato i legali che lo difenderanno in occasione della vicenda del procuratore capo dell'... Trentalange, il quale aveva detto che non si sarebbe, ha deciso di agire dopo la chiusura ... Trentalange rischia il deferimento ma al momento non vuole lasciare, Gravina ha convocato un Consiglio Federale per il 19 dicembre ...