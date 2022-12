AIA | chiuso il caso D’Onofrio | si dimette il presidente Trentalange

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

...trattative e far terminare il conflitto L'amara sensazione è che quest'Europa sia un'angusta... che haieri a 213,43 punti base contro i 188,09 della chiusura della scorsa settimana. Nel ...Dopo aver visionato le carte dell'inchiesta penale e ascoltato alcuni ex dirigenti dell', Chiné hale indagini rilevando comportamenti disciplinarmente rilevanti di Trentalange. Le accuse ... SI CHIUDE A ROMA IL RADUNO CAN 5 ÉLITE. IL RESPONSABILE ... Nelle prossime ore il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange sarà sentito dal procuratore federale Chiné in merito alla vicenda D'Onofrio, l'ex procuratore arrestato un mese fa per narcotraffico. La ...Di Salvatore Riggio Trentalange dovrà rispondere sulle pesanti accuse della Procura federale (atti disciplinarmente rilevanti) che ha chiuso le indagini sul procuratore Aia arrestato per narcotraffico ...