Addio Lando Buzzanca | l’Homo Eroticus | il Merlo Maschio che tra commedia erotica e satirica è stato interprete di una stagione cinematografica

(Di domenica 18 dicembre 2022), il, il vichingo venuto dal Sud aveva 87 anni. L’attore palermitano aveva rappresentato negli anni settanta una sorta di esempio comico di insaziabile e naturalissima sessualità maschile (meridionale e nella fattispecie sicula) in parecchi film che ottennero un largo successo di pubblico, quando ancora gli italiani andavano al cinema. Attorniato, anzi immerso, spesso in ricchi ginecei d’attrice di rara bellezza, spesso denudate,aveva svettato, lungo lungo e ultra ingrifato, con quella pupilla dilatata e quello sguardo sornionamente giudicante, come un mattatore alternativo alla genia dei comici più di sinistra e teatralmente riconosciuti, parallelamente all’affermarsi del personaggio ...

Agenzia ANSA

Buzzanca. Ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma da alcuni giorni, l'attore siciliano e' morto oggi all'eta' di 87 anni. All'anagrafe Gerlando Buzzanca, era nato a Palermo il ...a : l'attore è morto oggi a Roma. Era ricoverato a Villa Speranza, a Roma, da un mese. Aveva 87 anni.Buzzanca, il dolore del figlio ' Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi ... Addio a Lando Buzzanca, il 'Merlo masshio' tra luci e ombre - Cultura & Spettacoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Scheletrico, incapace ormai di camminare e di parlare, rannicchiato in un letto del Policlinico Gemelli dopo una brutta caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella rsa dov’era ricoverato ...