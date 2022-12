Addio al ' merlo maschio' Lando Buzzanca

La Provincia di Cremona e Crema

a : l'attore è oggi a Roma. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni. ... La notorietà internazionale gli arriva con ' Ilmaschio ' , commedia sexy all'italiana del 1971 ...In Italia le Edizioni E/O hanno pubblicato i suoi libri 'La fabbrica delle farfalle' (testo di Gioconda Belli), 'La signora Meier e il', 'Il miracolo degli orsi', 'La grande domanda', 'Un ... Addio a Lando Buzzanca, mondo dello spettacolo in lutto Lo scrittore e artista tedesco Wolf Erlbruch, considerato uno dei più importanti illustratori europei per bambini, pluripremiato con i più prestigiosi riconoscimenti per la letteratura per l’infanzia, ...La tomba di Michele Merlo è stata saccheggiata. Qualcuno si è recato dove è sepolto il cantante e ha rubato tutto quello che c'era. Lo ha reso noto la madre dell'ex concorrente di Amici e X-Factor. "S ...