Addio a Mario Sconcerti | maestro del giornalismo sportivo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lutto nel mondo dello sport per la morte didi, editorialista e firma del Corriere della Sera. La notizia giunge a poche ore dalla scomparsa dell’ex allenatore del Bologna ed ex calciatore, Sinisa Mihajlovic, per il quale domenica 18 dicembre è aperta la camera ardente in Campidoglio a Roma.(al centro) nel corso di una premiazione. Foto Ansa/Ciro Fuscosi trovava in ospedale ricoverato per accertamenti di routine, al policlinico romano di Tor Vergata. La sua morte è giunta improvvisa sabato 17 dicembre, tanto che lo stesso Corriere della Sera ha sottolineato che fino al giorno primaaveva dato il suo contributo di idee al giornale. Il giornalista aveva da ...