Addio a Lando Buzzanca | ' merlo maschio' del cinema italiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI -, morto a Roma all'età di 87 anni, è l'attore che più di ogni altro ha incarnato l'uomo sciupafemmine nel, il '' meridionale alle prese con le frustrazioni sessuali verso le donne e verso il matrimonio. Dei suoi 110 film, anche d'autore, i più grandi successi sono legati proprio al filone della commedia sexy. Da più di un anno era ricoverato in una Rsa romana per le conseguenze di una malattia invalidante, che ne aveva compromesso le facoltà mentali e cognitive. A questo riguardo c'erano state anche tensioni tra l'amministratore di sostegno e la compagna Francesca Della Valle, di 35 anni più giovane, e i due figli del primo matrimonio, che avrebbero voluto tutti portarselo a casa. Negli ultimi tempi era stato ricoverato in ...

RaiNews

La carriera diBuzzanca La sua carriera cinematografica iniziò come comparsa in diversi film, tra cui Ben - Hur , prima di esordire ufficialmente nel 1961 con Divorzio all'italiana e poi in ...Gerlando Buzzanca, detto, nasce a Palermo il 24 agosto 1935 in una famiglia di artisti . Suo zio era attore, mentre il padre faceva il proiezionista. Fin da bambino, resta affascinato dal mondo ... Addio a Lando Buzzanca, protagonista della commedia all'italiana. Aveva 87 anni La lunga carriera con 110 film, le polemiche e i riconoscimenti di uno degli attori popolari più amati. Il figlio Massimiliano: "Si è addormentato e gli ho fatto una carezza" ...ROMA - Lutto nel mondo del cinema che piange la scomparsa di Lando Buzzanca, morto a Roma all'età di 87 anni. L'attore si è spento a Villa Speranza dove era ricoverato da circa un mese. L'ultima fase ...