Addio a Lando Buzzanca | le parole del figlio dell' attore

RaiNews

Era ricoverato presso il policlinico GemelliBuzzanca: l'attore è oggi a Roma . Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni. Aveva 87 anni. All'anagrafe Gerlando Buzzanca, l'attore era nato a Palermo il 25 agosto ...Dopo gli esordi con Pietro Germi ('Divorzio all'italiana' e 'Sedotta e abbandonata'), è diventato il volto della commedia sexy anni '70 ('Il merlo maschio' in testa). Aveva 87 ... Addio a Lando Buzzanca, attore poliedrico. Aveva 87 anni Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Il popolare interprete si è spento a Roma: addio a Lando Buzzanca, il "merlo maschio" del cinema italiano è morto a 87 anni ...