Addio a Lando Buzzanca | l’attore simbolo della commedia italiana è morto a 87 anni

RaiNews

Buzzanca : l'attore è scomparso oggi all'età di 87 anni ed era ricoverato da alcuni giovani presso il Policlinico Gemelli di Roma. All'anagrafe Gerlando Buzzanca, il popolare interprete ...La carriera diBuzzanca La sua carriera cinematografica iniziò come comparsa in diversi film, tra cui Ben - Hur , prima di esordire ufficialmente nel 1961 con Divorzio all'italiana e poi in ... Addio a Lando Buzzanca, protagonista della commedia all'italiana. Aveva 87 anni La lunga carriera con 110 film, le polemiche e i riconoscimenti di uno degli attori popolari più amati. Il figlio Massimiliano: "Si è addormentato e gli ho fatto una carezza" ...ROMA - Lutto nel mondo del cinema che piange la scomparsa di Lando Buzzanca, morto a Roma all'età di 87 anni. L'attore si è spento a Villa Speranza dove era ricoverato da circa un mese. L'ultima fase ...