A Napoli si tifa Argentina. Che festa nei Quartieri spagnoli nel segno di Maradona

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sono oltre 800 gli argentini che si sono radunati neinel cuore diper seguire la tanto attesa finale dei Mondiali che vedrà l'Albiceleste affrontare la Francia. I tifosi sudamericani, arrivati da tutte le parti d'Italia ma anche dalla Tunisia e dalla Svizzera, si stanno preparando per assistere all'atto conclusivo del Mondiale qatariota.

