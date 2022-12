A “Ballando con le stelle” come sosia di Madonna | Paola Barale si ritira per infortunio

Leggi su dilei

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il pubblico non aspettava altro che vederla esibirsi di nuovo sul palco dicon le, ma purtroppo non è stato accontentato., che si è presentata in puntata con un look sfavillante ispirato adalle influenze anni ’70, si è infortunata. Sotto consiglio del medico infatti ha deciso di non esibirsi, senza poter di fatto accedere al ripescaggio per gareggiare durante la puntata finale dello show.: il look scintillante Non è certo passato inosservato il look dicon le, che si avvia ormai al finale di stagione. La showgirl si è presentata in puntata con un outfit ispirato a ...