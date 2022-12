24 Regali di Natale last minute per gli appassionati di film e serie tv

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il countdown per la consegna deidista per scadere e non avete ancora comprato nulla? Ecco 24 idee, e per tutti i budget, per doni perfetti per gliditv. Ilè ormai dietro l'angolo, ma c'è sempre il tempo per degli acquistiper chi è in ritardo e non ha ancora acquistato ida consegnare prima che si concluda il countdown ai festeggiamenti. Nonostante il tempo a disposizione sia ormai davvero poco, c'è ancora la possibilità di trovare, online o nei negozi in città, qualche dono, in grado inoltre di adeguarsi a tutti i budget a disposizione, che soddisferà glidi cinema,tv ...