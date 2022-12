13ª Giornata 18 12 2022 – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Blu – TABELLINO ANTICIPO

Leggi su seriea24

(Di domenica 18 dicembre 2022) 13ª(18/12/) –A3 Credem Banca –Blu Avimecc Modica – Maury’s Com Cavi Tuscania 0-3 (18-25, 18-25, 24-26) – Avimecc Modica: Putini 0, Chillemi 8, Raso 11, Quagliozzi 1, Capelli 18, Garofolo 3, Nastasi (L), Princi 1. N.E. Aiello, Saragò, Turlà, Firrincieli, Petrone. All. D’Amico. Maury’s Com Cavi Tuscania: Parisi 0, Sacripanti 10, Aprile 3, Onwuelo 13, Corrado 18, Festi 10, Sorgente (L), Stamegna 0. N.E. Quadraroli, Menchetti, Licitra, Ruffo, Cipolloni Save. All. Passaro. ARBITRI: Lentini, Pecoraro. NOTE – durata set: 27?, 28?, 35?; tot: 90?. Fonte articolo e foto: www.legavolley.ita24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.