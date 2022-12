Zona Wrestling Awards Are Coming

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ciao a tutti amici di. Vi scriviamo questo piccolo post per annunciarvi che a partire da lunedì prossimo e per le prossime due settimane (domeniche a parte) ci saranno glidel 2022. Si partirà lunedì con il Tag Team of the Year e si andrà avanti con tutte le categorie che, come ogni anno, sceglieranno l’eccellenza del mondo delin questo 2022 ormai sul punto di terminare. L’ultimo Award sarà pubblicato sabato 31 dicembre e sarà dedicato alla miglior lottatrice dell’anno. Quest’anno, come l’anno scorso, il sistema assegnerà tre voti: al primo verranno assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1. Alla fine la somma dei voti generali ci daranno classifica finale e vincitore. Speriamo che il nostro nuovo metodo vi piaccia e vi soddisfi ...

