Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyrsi dice"anche domani" ad un combattimento corpo a corpo con Vladimir Putin. Lo afferma il capo dello Stato ucraino in un'intervista al canale televisivo francese Lci, ripreso da ...A scriverlo è anche l'ex primo ministro britannico, Boris Johnson , sulle colonne del Wall Street Journal:sarebbead avviare i colloqui di pace, anche senza la precondizione della ... Zelensky, pronto anche domani a corpo a corpo con Putin - Europa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto "anche domani" ad un combattimento corpo a corpo con Vladimir Putin. Lo afferma il capo dello Stato ucraino in un'intervista al canale televisiv ...(Adnkronos) - I russi "hanno ancora abbastanza missili per condurre diversi attacchi pesanti. Noi abbiamo abbastanza determinazione e autostima per rispondere". Lo ha detto il presidente ucraino Volod ...