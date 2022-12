Zcs a Firenze | rinnovo automatico per le vetrofanie per la sosta sulle strisce blu

055firenze

E' l'orientamento del Comune che sarà formalizzato con un atto all'ordine del giorno della prossima seduta della giunta ...Le vetrofanie sono state introdotte con un provvedimento del 30 marzo 2020 contestualmente all'istituzione per i residenti delledi parcheggiare gratuitamente nei posti blu a sosta promiscua ... Firenze, Zcs: rinnovo automatico per le vetrofanie per la sosta sulle ... Ancora un rinnovo automatico per vetrofanie per la sosta dei residenti nelle zone blu promiscue nelle ZCS a Firenze. È questo l’orientamento dell’Amministrazione comunale che sarà formalizzato con un ...Ancora un rinnovo automatico per le vetrofanie per la sosta dei residenti nelle zone blu promiscue nelle Zcs di Firenze. (ANSA) ...