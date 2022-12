Zazzaroni la bellissima lettera per Mihajlovic | “Se ne va il più dolce dei duri”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ivandirettore del Corriere dello Sport ha scritto unaper Sinisa, morto all’età di 53 anni. Un grande uomo oltre che un grande professionista. Questo era Sinisa. Nel mondo del calcio era stimato ed apprezzato ed anche De Laurentiis voleva portarlo al Napoli, come ha scritto il patron del Napoli nel messaggio dopo la scomparsa dianche lascritta da Ivanamico dell’ex tecnico del Bologna: “Addio Sinisa, il piùdei. La malattia se l’è portato via, ma gli aveva divorato l’esistenza ma non l’umore: fino a poche ore prima di entrare per l’ultima volta in ospedale Sinisa aveva programmato trasferte, impegni, telefonato agli amici, ...