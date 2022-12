WWE | Ecco perché alcune ex-superstar WWE non hanno voluto fare l’intervista per il documentario VICE su Vince McMahon

(Di sabato 17 dicembre 2022)è stato per diversi anni a capo della WWE e aveva sempre l’ultima parola su tutto ciò che riguardava la federazione. Ha avuto diverse controversie e molte persone credono che sia una persona cattiva per le azioni che ha commesso. Suè uscito recentemente il nuovosuma,ex-della WWE non sono apparse ed, apparentemente, vi è un buon motivo dietro tutto ciò. L’ex chairman della WWE è stato costretto a ritirarsi da quando è stato reso pubblico lo scandalo sull’utilizzo del denaro della federazione.è stato inoltre accusato di molestie sessuali, e tali accuse ad oggi stanno ancora procedendo per la loro strada. Ildiintitolato “The 9 ...

Zona Wrestling

A partire da oggi, tranne per2K22 , gli abbonati potranno scaricare molti giochi:2K22 - ...la lista dei giochi classici inseriti all'interno di PlayStation Plus Extra e Premium: Ridge ...Ma vediamo qui sotto la lista completa: PlayStation Plus Extra e Premium - Catalogo giochi -2K22 (disponibile dal 3 gennaio) - Far Cry 5 - Far Cry New Dawn - Far Cry Primal - Mortal Shell - PS4,... WWE: Ecco perché alcune ex-superstar WWE non hanno voluto fare l’intervista per il documentario VICE... Vince McMahon ha lasciato la WWE nel mese di luglio, ma secondo alcuni rumor delle ultime settimane sarebbe già pronto a tornare al comando della federazione. Come più volte riportato, il ritorno di ...Kevin Owens non ha potuto partecipare all'ultima puntata di SmackDown a causa di un problema di viaggio, quindi la WWE ha fatto delle modifiche.