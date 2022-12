leggo.it

... secondo WabetaInfo, portale sempre ben informato sulle novità dal mondo, potrebbe essere modificata scomparendo dopo la prima visualizzazione; secondo lericerche, infatti, la ...Ma cosa è successo nelleore Elisa D'Ospina, scintille dopo l'intervista di Anna Pettinelli ... via, il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una ... Whatsapp, le ultime novità: dai messaggi che scompaiono allo stop agli screenshot Ancora più privacy. La chiedono gli utenti e WhatsApp non può non accontentarli. Presto una nuova opzione potrebbe impedire di fare screenshot dei messaggi ricevuti, che potranno ...C’è una grande novità in arrivo per i messaggi WhatsApp effimeri, ossia per quei contenuti che vengono fatti scomparire in chat dopo un determinato lasso di tempo. Gli sviluppatori stanno lavorando pe ...