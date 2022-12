West Ham | obiettivo sfumato

Udinese Calcio

...30 Brentford - Tottenham 16:00 Crystal Palace - Fulham 16:00 Everton - Wolves 16:00 Leicester - Newcastle 16:00 Southampton - Brighton 18:30 Aston Villa - Liverpool 21:00 Arsenal -CALCIO - ...Sabato scorso hanno sfidato il, perdendo 3 - 1, a distanza di una settimana invece se la vedranno coi baschi dell' Athletic Bilbao . Gli uomini di Ernesto Valverde sono una delle grandi ... West Ham 1-3 < Squadra < News < Udinese Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Torino prova a far scendere il prezzo del riscatto di Vlasic dal West Ham: proposto Lukic agli inglesi. Di seguito tutte le informazioni.