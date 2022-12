Wanna Marchi e Stefania Nobile | Lo sfogo e le accuse!

(Di sabato 17 dicembre 2022) A Casa Pipole sua figliahanno raccontato che di recente non le si vuole più invitare in alcune trasmissioni, tra cui Domenica In di Mara Venier.

Libero Magazine

Complimenti al Ballon d'Essai che si è confezionato, sul quale tutti si sono tuffati! Sembra solo una strategia alla'. Così, in una nota, il deputato Pd Luciano D'Alfonso che spiega: '...Il contenuto, prodotto da Fremantle Italia, si sofferma proprio sull'ascesa die Stefania Nobile , diventate in breve tempo le regine indiscusse dello shopping televisivo. Tuttavia, come ... Mara Venier accusata da Wanna Marchi: trattata peggio dei mafiosi A Casa Pipol Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno raccontato che di recente non le si vuole più invitare in alcune trasmissioni, tra cui Domenica In di Mara Venier.A Casa Pipol Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile hanno raccontato che di recente non le si vuole più invitare in alcune trasmissioni, tra cui Domenica In di Mara Venier.