Volley | SuperLega | Piacenza espugna Verona | Romanò e Leal scatenati Cisterna surclassa Milano | Dirlic 30 punti!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Oggi si sono disputate due partite valide per la dodicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Il girone di ritorno si è aperto con il successo dicontro. I laziali si sono imposti di fronte al proprio pubblico per 3-1 (25-21; 20-25; 25-23; 25-20), tornando al successo dopo quattro ko consecutivi e operando il sorpasso sui meneghini in classifica generale (sesto posto provvisorio). Un indemoniato Petar(30 punti, 8 muri) ha fatto la differenza in maniera perentoria, supportato da Marko Sedlacek (10) e Denys Kaliberda (9), mentre agli ospiti non sono bastati Jean Patry (18 punti), Yuki Ishikawa (15) e Milad Ebadipour (10).ha sconfittoper 3-1 (25-21; 23-25; 25-23; 25-23) nel vibrante ...