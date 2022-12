Volley | quando gioca Conegliano la Finale del Mondiale per Club? Programma | avversario | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022)giocherà ladelper2022 difemminile, indomenica 18 dicembre (ore 14.00) ad Antaliya (Turchia). Le Campionesse d’Italia e vice campionesse d’Europa hanno tramortito il Gerdau Minas con un secco 3-0 in una semia senso unico e hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna iridata, che disputeranno per la terza volta consecutiva dopo il trionfo del 2019 e la sconfitta patita dodici mesi fa per mano del VakifBank Istanbul. Le Pantere, guidate da coach Daniele Santarelli, attendono di sapere quale sarà l’avversaria che si troveranno di fronte nel match che metterà in palio il trofeo. La rivale uscirà fuori dall’altra semitra il VakifBank Istanbul e l’Eczacibasi Istanbul: ...