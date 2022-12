Volley | Paola Egonu sfida il suo passato | Finale epocale contro Conegliano | in palio il Mondiale per Club

OA Sport

19.27 Un VakifBank dominante si impone 3 - 0 nel derby turco e andrà nuovamente a sfidare Conegliano per la conquista del titolo iridato. Sugli scudi unaEgonu da 29 punti. 25 - 23 MURO VAKIF! La squadra di Giovanni Guidetti si impone dunque 3 - 0 e vola in finale.In tutti e tre i parziali, la palleggiatrice Cansu ha saputo sfruttare la serata di grazia diEgonu, praticamente immarcabile . Nella finalissima contro la sua ex squadra, la fuoriclasse della ... Volley, Paola Egonu vs Tijana Boskovic: nuovo capitolo del duello rovente, in palio la finale del Mondiale per Club. E Conegliano... Come vedere in tv Conegliano-Vakifbank, finale primo posto del Mondiale per Club 2022 di volley femminile: data, canale, orario e streaming ...Tra Conegliano e il titolo di campione del mondo, domani alle 14 ad Antalya, c’è adesso il grande ostacolo Paola Egonu. Il Vakifbank Istanbul ha dominato l’altra semifinale e raggiunto le ragazze di S ...