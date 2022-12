Volley femminile | Serie A1 | Novara liquida Vallefoglia e sale al secondo posto | Karakurt e Carcaces sugli scudi

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha travoltocon un secco 3-0 (25-16; 25-19; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte con grande disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato e issandosi provvisoriamente alin classifica generale (+1 su Scandicci e +2 su Milano, ma toscane e lombarde scenderanno in campo domani rispettivamente contro Bergamo e Firenze). Quinto ko nelle ultime sei uscite per le marchigiane, che restano in undicesima posizione e con possibilità sempre più remote di accedere alla Coppa Italia. Prestazione sopra le righe da parte della schiacciatrice Kenia(17 punti, 2 muri) e ...

OA Sport

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di. PROGRAMMA CONEGLIANO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL ...Di sicuro è il modo migliore per concludere il 2022 sportivo, una vittoria che permette a Pomezia di superare Baronissi nella classifica del girone E della B1 di. Tra l'altro, le ... Volley femminile, Conegliano da sballo! Travolge l'Eczacibasi di Boskovic ed evita Egonu nella semifinale del Mondiale per Club Come vedere in tv Conegliano-Vakifbank, finale primo posto del Mondiale per Club 2022 di volley femminile: data, canale, orario e streaming ...La diretta testuale di Novara-Vallefoglia, regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...