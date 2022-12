Volley femminile | Conegliano vola in Finale al Mondiale per Club! Gerdau Minas strapazzato | sarà rivincita contro Egonu?

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha stracciato ilcon uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-17; 25-21) e si è qualificato alladelper Club 2022 di. Le Campionesse d’Italia e vice campionesse continentali hanno mostrato i muscoli ad Antalya (Turchia) e hanno letteralmente ribaltato le Campionesse del Sudamerica, incapaci di resistere all’onda d’urto delle scatenate ragazze di coach Daniele Santarelli. Le Pantere hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna iridata per la terza volta consecutiva: nel 2019 salirono sul tetto del Pianeta per la prima volta nella storia, dodici mesi fa vennero sconfitte dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. La corazzata veneta, che in stagione ...

OA Sport

Sarzana - In Serie C regionale ligure/ Girone B di pallavolo, 9.a giornata, derby sabato 17/12 al Palabologna sarzanese fra il Luneziae la Futura Ceparana: ore 19.30 (arbitri Fabiano Mancuso e Marco Pantani). Nel ...Scontro al vertice per il Podenzana Tresana, in occasione della 9.a giornata del campionato di Serie C regionale ligure, a Genova contro la capolista Normac che in classifica vanta 3 punti in più delle rossoblù (seconde): ... Volley femminile, Conegliano da sballo! Travolge l'Eczacibasi di Boskovic ed evita Egonu nella semifinale del Mondiale per Club Volley femminile, semifinale Mondiale per Club 2022: la cronaca di Conegliano-Minas 3-0, le Pantere non falliscono ...Come vedere in tv Conegliano-Minas, semifinale del Mondiale per Club 2022 di volley femminile: data, canale, orario e streaming ...