Volley | Conegliano a caccia della Finale al Mondiale per Club Pantere favorite | Gerdau Minas insidioso

(Di sabato 17 dicembre 2022)affronterà ilnella semidelper2022 difemminile, in programma oggi pomeriggio (ore 14.30) ad Antaliya (Turchia). Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro le Campionesse del Sudamerica, ma non dovranno sottovalutare un avversario che appare ostico e di indubbia qualità tecnica. Lesembrano avere qualcosa in più e sono reduci dalla spettacolare vittoria contro il fortissimo Eczacibasi Istanbulfuoriclasse serba Tijana Boskovic, ma le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno fornire una prestazione agonistica di spessore se vorranno battere le brasiliane e accedere all’atto conclusivo.insegue la terza ...

- GERDAU MINAS, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB: PROGRAMMA E ORARIO SABATO 17 DICEMBRE: 14.30 Prosecco DOC Imocovs Gerdau MinasOA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di- Minas, prima semifinale dei Mondiali per club difemminile 2022 . Si comincia alle 14.30 ad Ankara (Turchia). Buon divertimento!