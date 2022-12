Vittorio Sgarbi vuole salvare lo stadio di San Siro | «Pronto il vincolo del ministero»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 dicembre 2022) «Stiamo preparando unper tutelare il monumento. L’iter è già partito, a breve lo firmerà il direttore generale del». In un’intervista a Repubblica il sottosegretario ai Beni Culturalifa sapere che il governofermare l’abbattimento delloMeazza di Sandeciso dalla giunta di Giuseppe Sala. «Da Berlusconi a Salvini, fino a Milly Moratti, a Milano non c’è nessuno che abbia detto di volerlo buttare giù e spendere 50 milioni per abbatterlo è davvero assurdo», dice. Ilera un’ipotesi dei mesi scorsi, ma alla fine la Soprintendenza ci aveva rinunciato. Il progetto originale infatti è del 1926 ma da allora ne è rimasto ben poco. Ilsugli stadi non è ...