Virus del Cammello in Italia? L’Iss allontana le voci | «Ne circolano altri | ma non quello»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Probabilmente Coronae influenza saranno ospiti sgraditi delle vacanze natalizie, ma almeno ilMers – ribattezzato l’influenza del– non sta circolando nel nostro Paese. Lo assicura l’Istituto superiore di sanità (Iss) in una faq pubblicata sul sito. La Mers (Middle East Respiratory Syndrome o Sindrome Respiratoria Mediorientale) è una patologia infettiva causata dal coronaMers-CoV, appartenente alla famiglia coronaviridea. Come precisato dall’Organizzazione mondiale della sanità in una nota, si può manifestare con sintomi lievi alle vie respiratorie, ma in molti casi provoca polmoniti gravi e anche decessi. Scoperto nel 2012 in Arabia Saudita, spesso trasmesso dai dromedari, è recentemente entrato nel mirino delle autorità sanitarie dopo chepaesi hanno segnalato ...