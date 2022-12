Vinarcik e i suoi 11 fratelli | la meglio gioventù juventina di scena a Londra

La Gazzetta dello Sport

Continua, le basi ci sono Barbieri a caccia della prima in A Huijsen, che feeling con il gol Riccio va di fretta Rouhi, terzino dal grande futuro Il talento di Iling Jr. Barrenechea, ottimo ...Scaglia,, Valdesi, Rouhi, Huijsen, Morleo, Maressa, Anghelè. All. Montero 6. ARBITRO: ... 9' st El Wafi 5.5 Il suo sfortunato autogol nega aila vittoria. L'intervento è decisamente goffo, ... Juventus-Arsenal, amichevole: Allegri e i 12 baby per il futuro Chi sono i dodici giovani bianconeri che Max Allegri ha convocato per l’amichevole contro l’Arsenal Sono sette elementi della Next Gen (oggi non in campo per il match di Serie C con la Virtus Verona) ...JUVE ARRIVATA A LONDRA - La Juventus è arrivata a Londra dove domani sarà impegnata nel match amichevole contro l'Arsenal. 15:59 - DE SCIGLIO PROSEGUE IL SUO LAVORO - Mattia De Sciglio non è partito p ...