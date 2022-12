Villareal omaggio a Maradona | video da Brividi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilrendea Diego Armando, la squadra giocherà in amichevole contro il Napoli questa sera. L’amichevole Napoli-si gioca questa sera alle 20.30 allo stadio Diego Armando. Il club spagnolo sui social ha voluto omaggiare il più grande calciatore della storia del calcio con un. Allo stadio si rivedranno anche due vecchie conoscenze del club azzurro: Albiol e Reina, che hanno lasciato ottimi ricordi ai tifosi napoletani. Sarà un’amichevole molto sentita anche per questo motivo e non è un caso che la prevendita dei biglietti sia andata molto bene. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

SSC Napoli

CULTURA A Milano,dal 4 al 31 maggio il Festival "Presente Indicativo" ina Strehler. ... Champions: il Liverpool batte ilper 3 a 2, il Real Madrid batte il Manchester City per 3 a 1 ...Read More Ambiente Torna in Val di Rabbi lo Zicoria Festival,alle virtù del tarassaco 14 ... Liverpool controe Manchester City... Read More News Addio a Letizia Battaglia: la ... Napoli-Villarreal, amichevole allo Stadio Maradona sabato 17 ... Il difensore del Napoli ha pubblicato sui propri profili social la foto di un acquisto a sorpresa: alcune maglie storiche del Napoli e di Fabio Cannavaro. Nel corso delle sue partite in maglia Napoli, ...Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l’Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrà una terza gara am ...