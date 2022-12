VIDEO Egonu trascina il VakifBank in finale del Mondiale per club 29 punti contro l’Eczacibasi

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nella semidelperdi volley femminile 2022, ilha schiantatonella solita rovente atmosfera del derby di Istanbul. Se la sfida tra le due squadre è stata a senso unico, lo stesso si può dire anche per quella che era la sfida all’interno della sfida, ovvero quella tra i due opposti: Paolaha messo in scena una performance mostruosa, chiudendo con 29ed il 40% in attaccoi 20 con il 36% della suaparte Tijana Boskovic. L’azzurra, al netto di qualche errore (forse fisiologico quando ci si trova ad attaccare 42 volte in tre set), è salita in cattedra nelle primissime battute nel match per poi rimanerci fino alla fine. Dominante in attacco, minacciosa al servizio (anche 3 ...