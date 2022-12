(Di sabato 17 dicembre 2022) Laha conquistato il terzoaidi calcio. La compagine balcanica, che quattro anni fa perse l’atto conclusivo contro la Francia, ha battuto ilper 2-1 nella finalina andata in scena allo Stadio Al Jassim di Doha (Qatar). Lasale sul podio per la seconda volta consecutiva, mentre ilnon è riuscito a completare la cavalcata da sogno con una medaglia. A sbloccare il punteggio è stato Gvardiol al 7? su assist di Perisic. Due minuti più tardi, però, i Leoni dell’Atlante sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Dari. Il sigillo della vittoria è stato firmato da Orsic al 42?, con uno splendido tiro millimetrico. Di seguito ilcon glie ladi ...

OA Sport

IL GOL DI DARI 1 - 1 IL GOL DI ORSIC 2 - 1Finale di consolazione, l'attaccante dell'Hoffenheim costretto ad abbandonare il campo. Lacrime forse non solo per il dolore, ma anche per la tensione della ... VIDEO Croazia-Marocco 2-1, Mondiali 2022: highlights e sintesi. Modric e compagni conquistano il 3° posto Croazia – Marocco 2-1 highligts e gol: la Croazia è sul podio di Qatar 2022, supera per 2-1 il Marocco, i marcatori sono Gvardiol, Dari e Orsic Finisce 2-1 per la Croazia al Khalifa International Stad ...Biancorossi subito al 7' avanti con un rete di testa di Gvardiol. Il Marocco a sorpresa pareggia dopo 2' con Dari, ma al 42' un gran gol di Orsic riporta a i croati in vantaggio ...