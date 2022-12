Vibonati Salerno | vince al Gratta e Vinci e gli rubano biglietto | Ma il finale è a sorpresa

TGCOM

Un pensionato di 73 anni di Vibonati, piccolo comune della provincia di Salerno in Campania, ha scoperto di aver vinto 50mila euro al Gratta & Vinci. Subito dopo il 73enne si è accorto che il biglietto vincente gli era stato sottratto da due giovani. L'uomo però è doppiamente fortunato: il tagliando vincente non era stato smarrito, come inizialmente credeva il 73enne, ma era stato preso con destrezza.