Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)DEL 17 DICEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VILLANOVA NEI DUE SENSI. FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E OSTERIA DELL’OSA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA PANTANO E VIA WALTER TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI E, AVANTI, IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI S. CESAREO. INFINE CODE SULLA NETTUNENSE NEL TRATTO COMPRESO TRA PAVONA E ...