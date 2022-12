Valentina | la sorella di Chiara Ferragni indossa un maglione natalizio di soli 25 euro | ecco dove trovarlo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 dicembre 2022)unche conquista tutti: costa pochissimo ed è perfetto per le feste natalizie. La sorellina diha ottenuto in questi anni un discreto successo. Non possiamo dire che abbia raggiunto la popolarità dell'imprenditrice digitale ma sicuramente anche lei si è fatta strada nel mondo della moda.ha iniziato a posare come modella proprio come lamaggiore e man mano, seguendo le orme della sua musa ispiratrice, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand di moda. Anche lei, spesso insieme alla, riceve dei bellissimi vestiti e dei pass esclusivi per sfilate di grandissime maison.è anche il volto del Labello e spesso ci è capitato di ...