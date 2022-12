Usa | il “nuovo” Biden alle primarie democratiche | alla ricerca di un secondo mandato?

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Per quella piccolissima percentuale di gente che segue queste cose, si tratta di un vero terremoto”. Con queste parole Julian Castro, segretario per le politiche abitative e lo sviluppo urbano durante l'amministrazione di Barack Obama , ha commentato il piano di ristrutturare ledel Partito Democratico in preparazione per l'elezione presidenziale del 2024. I cambiamenti sono spronati dal presidente Joe, probabile portabandiera del suo partito per sfidare Donald Trump che ha già annunciato la sua ricandidatura per il 2024. I cambiamenti proposti dadevono ancora essere approvati dal Comitato Nazionale Democratico ma ciò dovrebbe essere una formalità. Questi includono modifiche particolari al calendario di quali Stati avranno leiniziali, dando preferenza ai luoghi geografici più variegati ...

Rivista Africa

Il concetto in sé non è, ma la soluzione messa a punto dai ricercatori punta sulla facilità d'... Per "comunicare" con altri dispositiviil Bluetooth Low Energy (BLE). Il cerotto sulla mano ha ...17 dic 01:14: "Uniche provocazioni arrivano dalla Russia" Gli Stati Uniti 'non sono e non sono mai stati in guerra con la Russia', che rimane l'unico Paese ad aver commesso azioni provocatorie ... Usa-Africa, diaspore protagoniste del nuovo impegno Usa | Rivista ... Un team di ricercatori di Hong Kong ha creato WeTac, un'interfaccia aptica senza fili che consente di avere la sensazione del tocco nei mondi virtuali. La tecnologia ha potenziali applicativi in ambit ...Ufo (unidentified flying object: oggetto volante non identificato): centinaia di segnalazioni di avvistamenti in pochi giorni. Chi lo dice Il nuovo ...