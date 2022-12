Uomini e Donne | Teresa Cilia racconta cosa ne ha fatto della sua fede nuziale Video

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il matrimonio frae Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea da diversi mesi, ma l’ormai ex coppia, che si è conosciuta e innamorata durante, continua a far parlare di sé. O meglio, a far discutere sono ancora i motivi per cui i due ex volti del dating show di Maria De Filippi abbiano deciso di separarsi. Stando ad alcune indiscrezioni, la rottura sarebbe avvenuta per i presunti tradimenti dell’ex corteggiatore. In queste settimane l’ex tronista ha mantenuto sempre un contatto diretto con i suoi follower,ndo il suo stato d’animo e come è riuscita a rialzarsi dopo il dolore. Di recente,ha anche confessatohacon la sua! In ...