“Uno scandalo tutto di sinistra” Ronzulli senza pietà sul Qatargate | basta ipocrisie

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) “”. Liciaè stanca delle troppe parole sule dà una connotazione ben precisa a quanto successo a Bruxelles. La capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista a La Stampa, dice la sua sul caos corruzione che coinvolge Marocco e Qatar: “. Lalezioni di stato di diritto non ne può dare. Restiamo sempre garantisti, quindi non parlo di colpevolezza, ma di responsabilità dello. Unoche scredita le istituzioni europee, di cui i cittadini chiedono conto, e che non è orfano, ha dei responsabili precisi. Quindi chiamiamolo con il suo vero nome, SDGate. I socialisti e democratici, laeuropea, dovranno spiegare”. Altro passaggio delle ...