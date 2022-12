Agenzia ANSA

Lo sottolinea in un'intervista con l'ANSA, il Deputy head Italia di, Remo. "In estate abbiamo varato una riorganizzazione proprio con l'obiettivo di sprigionare - ricorda il ...Lo sottolinea in un'intervista con l'ANSA il Deputy head per l'Italia di, Remo. "Certo, molto dipenderà - rileva il manager - dalla durata della guerra e questo non lo possiamo ... Unicredit: Taricani, successo Italia fondamentale per il gruppo ... "Temo che continueremo ad operare in un contesto complesso e di incertezza e ci aspettiamo un periodo di lieve recessione. Prevediamo una contrazione del pil dello 0,1% nel 2023 e una crescita del pil ..."Il successo dell'Italia è fondamentale per il gruppo ed il nostro Paese resta il mercato principale di UniCredit rappresentando circa il 47% del business complessivo della banca". (ANSA) ...