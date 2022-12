Una foto per le iraniane | il sostegno alla rivoluzione per essere libere di non indossare il velo

Leggi su luce.lanazione

Si chiama "Women Life Freedom – Let the wind wave your hair" il progetto nato da un'idea di Gianluca Burini e della designer di moda iraniana Maryam Nezarati. Una serie di scattigrafici che intendono rappresentare la forza, la determinazione, ma soprattutto il coraggio delle donne che combattono ogni tipo di violenza e che sono disposte a mettere a repentaglio la propria vita, pur di affermare e difendere il dirittoliberà. Anchelibertà di condurre la propria esistenze senza il. I volti ritratti si stagliano nel buio, come una speranza di luce e di cambiamento, mentre ilnero rappresenta il dolore e la sofferenza in cui troppe donne sono state ...