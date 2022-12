Ultime Notizie Roma del 17-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

il presidente russo Vladimir Putin Ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina riunione alle quali hanno partecipato fra gli altri il Ministro della Difesa Sergei shoigu è il capo dello Stato Maggiore valeidivera sinob i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal Presidente separatamente lo fa sapere il Cremlino in un comunicato Mi piacerebbe sentire le vostre proposte su azioni da compiere nel breve-medio termine ha detto Putin durante la riunione venerdì si legge nella nota del Cremlino il presidente ha trascorso l'intera giornata con i vertici militari coinvolti nell'operazione militare speciale come Russia viene chiamato ufficialmente l'invasione del