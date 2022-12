Ultime Notizie – Governo | Salvini a Meloni | “No competizione | fiducia e battaglie comuni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Su Qatargate “qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui e, poi, ha un problema grande come una casa in casa propria” “C’è statain campagna elettorale? Sì. C’èal? No, lalascia spazio alla determinazione e a un rapporto bello die di“, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo, collegandosi con Giorgiaper la festa di Fratelli d’Italia. QATARGATE – “Qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui e poi ha un problema grande come una casa in casa propria. Quando parlano di tetto al denaro contante, c’era qualcuno che di contante era molto esperto…”, dice il leader della Lega e vicepremier in riferimento allo ...