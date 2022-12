Ultime Notizie – Caro energia | Confindustria | “Aumentano rischi stagnazione | frenano i consumi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Amentano idiper l’economia italiana: a fine anno l’industria è in calo, le costruzioni hanno smesso di trainare, tengono solo i servizi. Con l’inflazione persistente e su picchi storici irallenteranno anche se finora sono stati sostenuti dall’extra-risparmio accumulato; i rialzi dei tassi scoraggiano gli investimenti e zavorrano i bilanci delle imprese. Indicatori al ribasso anche riguardo la domanda; il turismo, esaurito il rimbalzo, potrebbe spingere meno in inverno, come già le costruzioni in estate. Anche l’export rimane altalenante: nell’area euro le tendenze sono analoghe a quelle italiane. Negli Usa,invece, sono state tagliate le previsioni di crescita del 2023 passate dal +1,2% al +0,5%. E’ questo il quadro previsionale economico del momento fotografato dal rapporto del Centro Studi di ...