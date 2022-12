Ultime Notizie – Berlusconi | “Vittoria Meloni svolta storica | democrazia italiana davvero compiuta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladel centrodestra e di Giorgiaha rappresentato “una, e non soltanto perché – per la prima volta nella storia– è una donna a ricoprire questo ruolo. Questo è certamente molto importante, ma è ancora più importante il fatto che alla guida del Paese ci sia, per la prima volta nella storia della Repubblica, un leader politico espressione diretta della destra, della sua storia, dei suoi valori”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvionel videomessaggio inviato per la festa del decennale di Fdi. “Questo significa che oggi la. Lo si deve all’impegno e alla tenacia di tutti voi e di tutti noi, lo si deve ...

Corriere della Sera

Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI... ad annunciarlo è Alfredo Pedullà : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSi ripartirà a gennaio con la prima di ritorno per la Juniores, decima di andata, invece, per entrambe le Under ...Mappe dell'Ucraina degli anni 60, ex barman inviati al fronte per servire come medici senza nessuna preparazione, nessuno strumento per comunicare a distanza. Questa è la guerra ...