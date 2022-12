Ultime Notizie – Berlusconi | “Aumento pensioni minime 100 euro ogni anno” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Oggi, finalmente, abbiamo un primoalle: non è da Paese civile che vi siano persone, soprattutto donne, le nostre mamme e le nostre nonne, costrette a vivere con poco più di 500al mese”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvio, intervenendo con unmessaggio alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. “Il nostro governo di centro-destra innalzò nel 2001 lea un milione di lire. Oggi il nostro obiettivo, come ho già avuto modo di dire, resta quello di portare leper la fine della legislatura a 1000, centoin più all’”, sottolinea l’ex presidente del Consiglio. ...