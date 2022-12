(Di sabato 17 dicembre 2022) MOSCA – Il presidente russo, Vladimir(foto), ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata con i responsabili della campagna militare in: riunioni alle quali hanno partecipato, fra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandantiche sono stati ascoltati dal presidente separatamente. E’ quanto fa sapere il Cremlino in un comunicato. “Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine”, ha dettodurante la riunione. L'articolo L'Opinionista.

Il presidente russo Vladimirha incontrato i leader militari sui piani d'azione per la guerra in. L'agenzia Tass che nel corso della visita al quartier generale dell'operazione militare speciale delle Forze armate, ......lista nera stavolta è finito anche il partito di Vladimir, Russia Unita. Le autorità russe avrebbero inviato un gruppo di agenti antisommossa da San Pietroburgo a Mariupol, città dell'...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...