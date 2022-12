Ucraina | Podolyak | “Impossibile accordo con Russia | guerra finirà con sua sconfitta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non lasciatevi distrarre parlando di piani irrealistici: non si può raggiungere uncon la Federazione russa. Ladeve finire unicamente con la sua”. A scriverlo, su Twitter, è Mykhailo, consigliere presidenziale ucraino, annunciando che il suo Paese agirà “con le necessarie proporzioni di artiglieria, veicoli blindati, droni e missili a lungo raggio”. Intanto i funzionari della capitale dell’stanno lavorando per restituire l’elettricità alla maggior parte dei residenti dopo che la città ieri è stata colpita da una serie di attacchi missilistici russi. Lo riferisce su Telegram il sindaco Vitalij Klitschko, sottolineando che solo un terzo delle persone ha acqua e riscaldamento, e circa il 40% ha energia elettrica a causa delle reti elettriche ...

Entilocali-online

..., consigliere presidenziale ucraino, annunciando che il suo Paese agirà "con le necessarie proporzioni di artiglieria, veicoli blindati, droni e missili a lungo raggio". Leggi anche, ...17 dic 15:20, Kiev: non c'è possibilità di accordo con la Russia 'Non bisogna farsi distrarre dai piani ... Lo scrive su Twitter Mykhailo, consigliere presidenziale ucraino che cita ... Ucraina, Podolyak: "Impossibile accordo con Russia, guerra finirà ... (Adnkronos) – “Non lasciatevi distrarre parlando di piani irrealistici: non si può raggiungere un accordo con la Federazione russa. La guerra deve finire unicamente con la sua sconfitta”. A scriverlo, ...(Adnkronos) - "Non lasciatevi distrarre parlando di piani irrealistici: non si può raggiungere un accordo con la Russua. La guerra deve finire unicamente con ...